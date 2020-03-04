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04 Mart 2020, Çarşamba
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'ta antrenmana katılmadı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül antrenmana katılmadı

, 'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından ayak tenisi ve şut çalışması yaptığı belirtildi.

, 'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren 'ün antrenmana katılmadığı aktarıldı. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 04.03.2020
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