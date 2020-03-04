Beşiktaş'ta Gökhan Gönül antrenmana katılmadı
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından ayak tenisi ve şut çalışması yaptığı belirtildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül'ün antrenmana katılmadığı aktarıldı. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 04.03.2020
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