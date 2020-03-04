Beşiktaş'ta Gökhan Gönül antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül'ün antrenmana katılmadığı aktarıldı. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.