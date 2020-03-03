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03 Mart 2020, Salı
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Isımat Mirin geri dönüyor

Isımat Mirin geri dönüyor

, elindeki oyunculardan nasıl kurtulacağını düşünürken bir de başına Nicolas Isimat-Mirin derdi çıktı.

, elindeki oyunculardan nasıl kurtulacağını düşünürken bir de başına Nicolas Isimat-Mirin derdi çıktı. Formasını giydiği Touluse, Ligi'nde ligin bitimine 7 hafta kalmasına rağmen düşmeyi neredeyse garantiledi. Son 8 haftanın 6'sında kadro dışı olan ve sadece 90 dakika şans bulabilen Mirin'in, sezon sonunda Beşiktaş'a döneceği bildirildi.
  1. 3.3.2020
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