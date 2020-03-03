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03 Mart 2020, Salı
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Ankaragücü’nde yok

Gökhan Gönül Ankaragücü’nde yok

’ta Gökhan şoku yaşanıyor. Alanya maçında sağ üst arka adalesinde hisseden Gökhan’da çekilen sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi.

'ta Gökhan şoku yaşanıyor. Alanya maçında sağ üst arka adalesinde hisseden Gökhan'da çekilen sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi. Gökhan'ın Cuma günü oynanacak A.Gücü'ne maçında forma giyme şansının olmadığı ifade edildi. Gökhan'ın yerine Douglas ya da Necip'in oynaması bekleniyor.
  1. 3.3.2020
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