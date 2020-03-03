Gökhan Gönül Ankaragücü’nde yok
Beşiktaş’ta Gökhan şoku yaşanıyor. Alanya maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan’da çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi.
Beşiktaş'ta Gökhan şoku yaşanıyor. Alanya maçında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Gökhan'da çekilen MR sonucunda birinci derecede kas zorlanması tespit edildi. Gökhan'ın Cuma günü oynanacak A.Gücü'ne maçında forma giyme şansının olmadığı ifade edildi. Gökhan'ın yerine Douglas ya da Necip'in oynaması bekleniyor.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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