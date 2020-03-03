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03 Mart 2020, Salı
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Çağırın yeter!

Çağırın yeter!

Karius’un yerine düşünülen isimlerinden başında gelen , “’a aşık olduğumu herkes biliyor” dedi.

'ta yeni sezon kaleci arayışları tüm hızıyla sürerken, Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabri'den mesaj geldi. Beşiktaş, 'dan kiraladığı Loris Karius'la Haziran'da yollarını kesin olarak ayırmak istiyor. Eski kalecisi 'nun yeniden takıma kazandırılması olasılıklardan bir ta nesi. Beşiktaş'ta iki başarılı sezon geçiren Fabricio, kiralık olarak oynadığı takımında çok iyi günler geçirmiyor. Uruguay asıllı İspanyol kaleci, bir önceki yaz Beşiktaş'a 6 milyon Euro kazandırarak, Fulham'a gitmiş, geçen yaz ise kiralık olarak Mallorca'ya gelmişti. Tecrübeli kaleci bu konu daki düşüncelerini Ajansspor'dan Özgür Sancar'a aktardı: "Orada herkes; takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde."
  1. 3.3.2020
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