Sergen Yalçın'ın gözüne girememişti! Adem Ljajic'e talip çıktı... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'ın gözüne girememişti! Adem Ljajic'e talip çıktı

'ın gözüne girememişti! 'e talip çıktı

Sergen Yalçın'ın gözüne girememişti! Adem Ljajic'e talip çıktı

'ın sezon başında bonservisini aldığı Sırp futbolcu , yaşadığı form düşüklüğü ile teknik direktör 'ın gözüne giremedi. Yıldız futbolcu için İtalya'dan talip çıktığı öğrenildi.

'a büyük umutlarla gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu , bu sezon istenen performansı bir türlü sergileyemediği için eleştiri konusu oldu.

Teknik direktör 'ın da gözüne giremeyen Sırp futbolcu, sezon başından bu yana forma giydiği toplam 25 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaptı.

Deneyimli teknik adamın ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'e sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre yıldız isimle İtalyan ekibi Cagliari yakından ilgileniyor. Çizme kulübünün listesinde yer alan Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında.

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  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 10:09
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