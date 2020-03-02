Sergen Yalçın'ın gözüne girememişti! Adem Ljajic'e talip çıktı
Beşiktaş'ın sezon başında bonservisini aldığı Sırp futbolcu Adem Ljajic, yaşadığı form düşüklüğü ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi. Yıldız futbolcu için İtalya'dan talip çıktığı öğrenildi.
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic, bu sezon istenen performansı bir türlü sergileyemediği için eleştiri konusu oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözüne giremeyen Sırp futbolcu, sezon başından bu yana forma giydiği toplam 25 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaptı.
Deneyimli teknik adamın ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'e sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre yıldız isimle İtalyan ekibi Cagliari yakından ilgileniyor. Çizme kulübünün listesinde yer alan Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 10:09
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