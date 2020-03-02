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02 Mart 2020, Pazartesi
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Rakipler bile takdir ediyor

Rakipler bile takdir ediyor

Sergen Yalçın'la birlikte yükselen oyun kalitesi, rakip hocalardan da beğeni aldı. 'ın oynadığı maçlar sonrası diğer konuşmaları derlendi.

Sergen Yalçın'la birlikte yükselen oyun kalitesi, rakip hocalardan da beğeni aldı. 'ın oynadığı maçlar sonrası diğer konuşmaları derlendi. Rizesporun hocası maç sonunda Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda kendilerinden daha iyi oynadığını söylemişti. FK'nın çalıştırıcısı Sumudica, Yalçın'ın ligin üst düzey hocalarından biri olduğunu açıklamıştı. Başakşehirli , kazanmalarına rağmen "Beşiktaş bizden iyi oynadı. Veriler de bunu gösteriyor. Beşiktaş bizden daha iyiydi" demişti. Alanya'nın hocası Erol Bulut da Beşiktaş'ın kazanmayı hak ettiğini dile getirmişti.

  1. 2.3.2020
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