Rakipler bile takdir ediyor

Sergen Yalçın'la birlikte yükselen oyun kalitesi, rakip hocalardan da beğeni aldı. Beşiktaş'ın oynadığı maçlar sonrası diğer teknik direktörlerin konuşmaları derlendi. Rizesporun hocası İsmail Kartal maç sonunda Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda kendilerinden daha iyi oynadığını söylemişti. Gaziantep FK'nın çalıştırıcısı Sumudica, Yalçın'ın ligin üst düzey hocalarından biri olduğunu açıklamıştı. Başakşehirli Okan Buruk, kazanmalarına rağmen "Beşiktaş bizden iyi oynadı. Veriler de bunu gösteriyor. Beşiktaş bizden daha iyiydi" demişti. Alanya'nın hocası Erol Bulut da Beşiktaş'ın kazanmayı hak ettiğini dile getirmişti.