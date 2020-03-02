Ljajic maddi, Boateng tıbbi

Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenerken Sergen Yalçın'ın Tyler Boyd tercihi çok dikkat çekmişti… Adem Ljajic ve Kevin Prince Boateng'i kulübede tutan başarılı teknik adam ABD'li oyuncuyu 11'de oyun kurucu olarak oynattı. Adem Ljajic'in parasını alamadığı için sıkıntı çıkardığı ortamda, Boateng'in ise sakatlığı yüzünden 90 dakikayı çıkaracak performansı olmadığı için yedek kaldığı bildirildi. Tyler Boyd ise beklentilerin ötesinde iyi oynadı.