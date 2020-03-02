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02 Mart 2020, Pazartesi
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Ljajic maddi, Boateng tıbbi

Ljajic maddi, Boateng tıbbi

Ljajic’in parasını alamadığı için sıkıntı çıkardığı bildirildi.

, 'u 2-1 yenerken 'ın tercihi çok dikkat çekmişti… ve Kevin Prince Boateng'i kulübede tutan başarılı teknik adam ABD'li oyuncuyu 11'de oyun kurucu olarak oynattı. Adem Ljajic'in parasını alamadığı için sıkıntı çıkardığı ortamda, Boateng'in ise sakatlığı yüzünden 90 dakikayı çıkaracak performansı olmadığı için yedek kaldığı bildirildi. Tyler Boyd ise beklentilerin ötesinde iyi oynadı.

  1. 2.3.2020
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