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02 Mart 2020, Pazartesi
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Kızlar Türkiye ikincisi

Kızlar Türkiye ikincisi

Türkiye Kulüpler Kros Ligi (U-18 Kadınlar) 4X100 Metre Bayrak Yarışı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapıldı.

Türkiye Kulüpler Kros Ligi (U-18 Kadınlar) 4X100 Metre Bayrak Yarışı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapıldı. Dilay Yıldızhan, Esmanur Yılmaz, Aslı Aydın ve Songül Akyol'dan oluşan 4X100 Metre U-18 Beşiktaş Kadın Takımı, 15.58'lik dereceyle Türkiye ikincisi oldu.

  1. 2.3.2020
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