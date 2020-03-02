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02 Mart 2020, Pazartesi
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Kadın takımı coştu: 7-0

Kadın takımı coştu: 7-0

, Kadınlar 1. Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Kireçburnu ile karşılaştı.

, Kadınlar 1. Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Kireçburnu ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım şov yaptığı maçı 7-0 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; Yağmur Uraz(3), Sevgi Çınar (2) ve Başak Gündoğdu (2) attı.

  1. 2.3.2020
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