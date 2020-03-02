Kadın takımı coştu: 7-0

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 1. Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Kireçburnu ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım şov yaptığı maçı 7-0 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; Yağmur Uraz(3), Sevgi Çınar (2) ve Başak Gündoğdu (2) attı.