Güzel ama etkisiz!
Alanya sınavı sonrası skor üretme konusunda öz eleştiri yapan teknik patron Yalçın, oyuncularına da aynısını söyledi: Gol atamazsak güzel oyunun önemi yok.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Alanyaspor sınavının ardından oyuncularına yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Karşılaşma sonrası "Güçlü bir oyunumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Ama son hamleyi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz" diyen 47 yaşındaki başarılı hoca, bu bir kez de oyuncuları için tekrarladı. Yalçın, golün önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
DAHA ÇOK GOL VURUŞU ÇALIŞTIRACAK
"Saha içinde her şeyi yapıyoruz. İyi oynuyoruz. Göze hoş gelen futbol oynuyoruz. Oyunumuz güzel ama etkisiz. İş bitiriciliğe geldiği zaman yeterli olamıyoruz. Güzel futbolu tercih ederim ama etkili oynamayı daha çok tercih ederim." Buradan hareketle idman sistemini değiştirmeyi düşünen Yalçın'ın bugünden itibaren antrenmanlarda gol vuruşları üzerinde daha çok durmayı planladığı belirtildi.
- 2.3.2020
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