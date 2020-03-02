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02 Mart 2020, Pazartesi
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Ganalı kesin kalıyor

Ganalı kesin kalıyor

, gelecek sezon ’ın önemli isimlerinden biri olacak.

'ın devre arası transfer döneminde 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin Prince , gösterdiği performansla teknik direktör 'ın gözüne girdi. Tecrübeli çalıştırıcının yıldız ismin mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi. Yalçın'ın bu oyuncuyu hücum hattında joker gibi kullanacağını söylediği bildirildi. Takımda olduğu zaman etrafındaki oyuncuların da katkısını artıran Boateng'i bu nedenle tutan siyah-beyazlı teknik adam, gelecek sezon kadro planlamasına da şimdiden başlamış oldu.

  1. 2.3.2020
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