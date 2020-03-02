Ganalı kesin kalıyor

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng, gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girdi. Tecrübeli çalıştırıcının yıldız ismin mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi. Yalçın'ın bu oyuncuyu hücum hattında joker gibi kullanacağını söylediği bildirildi. Takımda olduğu zaman etrafındaki oyuncuların da katkısını artıran Boateng'i bu nedenle tutan siyah-beyazlı teknik adam, gelecek sezon kadro planlamasına da şimdiden başlamış oldu.