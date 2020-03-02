Fabri'den Beşiktaş'a açık kapı! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Yıldız kaleciden Beşiktaş'a yeşil ışık! La Liga'dan...

Fabri'den 'a açık kapı!

Fabri'den Beşiktaş'a açık kapı!

'ta daha önce iki sezon forma giyen Uruguay asıllı İspanyol file bekçisi Fabricio Ramirez, yaptığı açıklamada eski takımına yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlı takım bir süredir 'un yerine kaleci arayışlarını sürdürüyordu.

Futbol kariyerine 'da devam eden 'ın eski kalecisi Fabri, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Son günlerde, Alman file bekçisi 'un performansından dolayı bu mevkiye futbolcu arayışı içinde olan Beşiktaş'la adı anılan Fabri, konu hakkında olumlu konuştu.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Fabri, "Orada herkes (takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke) Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak; her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" ifadelerini kullandı.

Uruguay asıllı İspanyol kaleci, bir önceki yaz Beşiktaş'a 6 milyon Euro kazandırarak, İngiliz takımı Fulham'a gitmiş, geçen yaz ise kiralık olarak Mallorca'ya katılmıştı.

Mallorca'da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş'ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 14:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fabri'den Beşiktaş'a açık kapı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN