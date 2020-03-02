Fabri'den Beşiktaş'a açık kapı!
Beşiktaş'ta daha önce iki sezon forma giyen Uruguay asıllı İspanyol file bekçisi Fabricio Ramirez, yaptığı açıklamada eski takımına yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlı takım bir süredir Loris Karius'un yerine kaleci arayışlarını sürdürüyordu.
Futbol kariyerine İspanya'da devam eden Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Son günlerde, Alman file bekçisi Loris Karius'un performansından dolayı bu mevkiye futbolcu arayışı içinde olan Beşiktaş'la adı anılan Fabri, konu hakkında olumlu konuştu.
Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Fabri, "Orada herkes (takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke) Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak; her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" ifadelerini kullandı.
Uruguay asıllı İspanyol kaleci, bir önceki yaz Beşiktaş'a 6 milyon Euro kazandırarak, İngiliz takımı Fulham'a gitmiş, geçen yaz ise kiralık olarak Mallorca'ya katılmıştı.
Mallorca'da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş'ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 14:55
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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