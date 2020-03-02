Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ve Gökhan Gönül şoku! Ankaragücü maçında...
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Beşiktaş'a karşılaşma öncesi 2 kötü haber birden geldi.
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Kevin Prince Boateng, bugün takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Boateng, salonda kuvvet çalışmaları yapıyor. Öte yandan sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almayan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynaması zor görünüyor.
BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI
Bu arada Beşiktaş'tan, Gökhan Gönül'ün sakatlığına ilişkin bir açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir.
Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 12:43
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ve Gökhan Gönül şoku! Ankaragücü maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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