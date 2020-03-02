Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ve Gökhan Gönül şoku! Ankaragücü maçında...

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Kevin Prince Boateng, bugün takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Boateng, salonda kuvvet çalışmaları yapıyor. Öte yandan sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almayan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynaması zor görünüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI

Bu arada Beşiktaş'tan, Gökhan Gönül'ün sakatlığına ilişkin bir açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir.

Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.