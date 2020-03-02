Askere selam zafere devam

Beşiktaş Akademi Takımları, ligin 22. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. U14'ler rakibini 3-0'la geçerken, U15 takımı 4-2 galip geldi. U16'lar da yine 3-0 kazanmayı bildi. Siyahbeyazlı küçük oyuncular gollerden sonra asker selamıyla Mehmetçik'e destek verdiler.