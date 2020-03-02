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02 Mart 2020, Pazartesi
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Askere selam zafere devam

Askere selam zafere devam

, ligin 22. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı.

Beşiktaş Akademi Takımları, ligin 22. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı. U14'ler rakibini 3-0'la geçerken, U15 takımı 4-2 galip geldi. U16'lar da yine 3-0 kazanmayı bildi. Siyahbeyazlı küçük oyuncular gollerden sonra asker selamıyla Mehmetçik'e destek verdiler.

  1. 2.3.2020
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