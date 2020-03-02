10 golün 5’i penaltıdan

Burak, bu sezon rakip fileleri 10 kez havalandırırken bunların 5'ini penaltıdan attı. Başakşehir, Alanya (2), Göztepe ve G.Antep FK maçlarında kullandığı toplam 5 penaltının hepsini gole çevirdi. Siyah- beyazlı takım, Kral'ın penaltı kullandığı söz konusu maçların 3'ünü kazandı, 1'ini kaybetti, 1 de beraberlik aldı.