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02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş 10 golün 5’i penaltıdan

10 golün 5’i penaltıdan

10 golün 5’i penaltıdan

, bu sezon rakip fileleri 10 kez havalandırırken bunların 5'ini penaltıdan attı.

, bu sezon rakip fileleri 10 kez havalandırırken bunların 5'ini penaltıdan attı. , Alanya (2), ve G.Antep FK maçlarında kullandığı toplam 5 penaltının hepsini gole çevirdi. Siyah- beyazlı takım, Kral'ın penaltı kullandığı söz konusu maçların 3'ünü kazandı, 1'ini kaybetti, 1 de beraberlik aldı.

  1. 2.3.2020
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