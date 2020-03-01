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01 Mart 2020, Pazar
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şansını tepti

Tyler Boyd şansını tepti

'ın 'li oyuncusu , Alanya maçında verilen şansı iyi kullanamadı. 'ın ilk 11'de sahaya sürdüğü 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, hocasının beklentilerini karşılayamadı. 78'de yerine Diaby'e bırakan ABD'li futbolcunun A.Gücü karşılaşmasında yeniden kulübeye çekilmesi bekleniyor.

'ın 'li oyuncusu , Alanya maçında verilen şansı iyi kullanamadı. 'ın ilk 11'de sahaya sürdüğü 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, hocasının beklentilerini karşılayamadı. 78'de yerine Diaby'e bırakan ABD'li futbolcunun A.Gücü karşılaşmasında yeniden kulübeye çekilmesi bekleniyor.

  1. 1.3.2020
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