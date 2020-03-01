Şehitlerimiz unutulmaz! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Şehitlerimiz unutulmaz!

Şehitlerimiz unutulmaz!

Şehitlerimiz unutulmaz!

, 'de şehit düşen askerlerimiz anısına 'ı Türk bayraklarıyla donattı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, " göz bebeği 'ne yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

, 'de şehit düşen askerlerimiz anısına 'ı Türk bayraklarıyla donattı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, " göz bebeği 'ne yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

  1. 1.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehitlerimiz unutulmaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN