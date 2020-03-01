Şehitlerimiz unutulmaz!

Beşiktaş, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz anısına Vodafone Park'ı Türk bayraklarıyla donattı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırıyı şiddetle lanetliyor, ülkemizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.