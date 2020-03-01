Karius kalesini gole kapatamadı

26 yaşındaki kaleci bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Karius, bu karşılaşmalarda kalesinde 28 gol gördü. Alman kaleci Süper Lig'de sadece 7 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.