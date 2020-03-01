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01 Mart 2020, Pazar
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kalesini gole kapatamadı

Karius kalesini gole kapatamadı

'dan kiralık olarak kadroya katılan 'un performansı tartışılmaya devam ediyor. Alman kaleci deplasmanında yediği golle taraftarın tepkisini çekti.

26 yaşındaki kaleci bu sezon formasıyla 23 karşılaşmasına çıktı. , bu karşılaşmalarda kalesinde 28 gol gördü. Alman kaleci Süper Lig'de sadece 7 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

  1. 1.3.2020
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