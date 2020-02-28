Karius Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ''Seneye bizimle olmayacak” dediği Alman file bekçisi, Liverpool’dan bonservisini bedava alarak Beşiktaş’ta kalmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce "Karius seneye bizimle olmayacak" açıklamasını yapan Sergen Yalçın, Alman file bekçisiyle özel bir görüşme yaptı. Başarılı çalıştırıcı; kendisinin iyi bir kaleci olduğunu ama Beşiktaş'ın mali şartları göz önüne alındığında kendisiyle yola devam edemeyeceklerini, hem Liverpool'un istediği rakamı hem de kendisine ödenen rakamı karşılamalarının söz konusu olmadığını anlattı.
Karius ise bu açıklamayı büyük bir olgunlukla karşılarken, eğer yedek kalması konusunda bir planı varsa kendisine saygı duyacağını söyledi. Sergen ise Karius'a elindeki en iyi kalecinin kendisi olduğunu anlattı ve sezon sonuna kadar beraber olacaklarından bahsetti. Sergen'in bu sözleri üzerine Loris Karius'un kendisini istemeyen Liverpool'al görüşerek bonservisini bedelsiz isteyeceği, Beşiktaş'tan aldığı maaşta da indirime giderek, İstanbul'da kalmak istediğini yönetime göstereceği ifade edildi.
- 28.2.2020
- Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...
- Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi! İşte kareler...
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
-
Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...
Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
-
Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
-
Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Karius Beşiktaş'ta kalmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.