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26 Şubat 2020, Çarşamba
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'tan 'ya 'den kanca!

Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya Premier Lig'den kanca!

İngiltere Premier Ligi'nde küme düşmeme savaşı veren West Ham'ın savunmasını güçlendirmek için gelecek sezon Vida'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Vida'yı özellikle Teknik Direktör David Moyes'in çok istediği öne sürüldü.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 12:37
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