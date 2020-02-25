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25 Şubat 2020, Salı
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sıkıntısı

Avrupa Ligi sıkıntısı

önümüzdeki sezon 'nde yer alırsa lige erken başlama anlamında sıkıntı yaşayacak.

önümüzdeki sezon 'nde yer alırsa lige erken başlama anlamında sıkıntı yaşayacak. Lig ilk 4 içinde bitirilir ve Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalınırsa maçlar Temmuz sonu start alacağı için kampın erken başlaması gündeme gelecek.
  1. 25.2.2020
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