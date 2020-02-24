Kevin N'Koudou'dan Trabzonspor itirafı! "2 gündür..."

Beşiktaş'ın sezon başından Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan kadrosuna kattığı Kevin N'koudou, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başarılı futbolcu, yaptığı açıklamada Trabzonspor karşılaşmasına değinirken, "Trabzonspor karşısında çok iyi oynadık, oynarken de büyük keyif aldık ama futbol gerçekten çok acımasız. Son dakikalarda gol yedik ve 2 puan bıraktık. Son 2 gündür doğru düzgün uyuyamadım." dedi.

"RİTMİMİ YAKALAMAYA BAŞLADIM"

Siyah beyazlı futbolcu, oyun ritmini yakalamaya başladığını dile getirirken, "Geçmiş yıllarda kaybettiğim oyun ritmini burada yakalamaya başladım. %100'ümü vermeye çalışıyorum. Skor katkısı anlamında daha yapacağım çok şey var." dedi.