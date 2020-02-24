Kevin N'Koudou'dan Trabzonspor itirafı! "2 gündür..." | Son dakika Beşiktaş haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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N'Koudou'dan Trabzonspor itirafı! "2 gündür..."

Kevin N'Koudou'dan Trabzonspor itirafı! "2 gündür..."

'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna dahil ettiği Nkoudou, basına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin konuştu.

'ın sezon başından Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan kadrosuna kattığı N'koudou, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başarılı futbolcu, yaptığı açıklamada Trabzonspor karşılaşmasına değinirken, "Trabzonspor karşısında çok iyi oynadık, oynarken de büyük keyif aldık ama futbol gerçekten çok acımasız. Son dakikalarda gol yedik ve 2 puan bıraktık. Son 2 gündür doğru düzgün uyuyamadım." dedi.

"RİTMİMİ YAKALAMAYA BAŞLADIM"

Siyah beyazlı futbolcu, oyun ritmini yakalamaya başladığını dile getirirken, "Geçmiş yıllarda kaybettiğim oyun ritmini burada yakalamaya başladım. %100'ümü vermeye çalışıyorum. Skor katkısı anlamında daha yapacağım çok şey var." dedi.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 11:31
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