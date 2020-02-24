Kevin N'Koudou'dan Trabzonspor itirafı! "2 gündür..."
Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna dahil ettiği Kevin Nkoudou, basına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin konuştu.
Beşiktaş'ın sezon başından Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan kadrosuna kattığı Kevin N'koudou, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başarılı futbolcu, yaptığı açıklamada Trabzonspor karşılaşmasına değinirken, "Trabzonspor karşısında çok iyi oynadık, oynarken de büyük keyif aldık ama futbol gerçekten çok acımasız. Son dakikalarda gol yedik ve 2 puan bıraktık. Son 2 gündür doğru düzgün uyuyamadım." dedi.
"RİTMİMİ YAKALAMAYA BAŞLADIM"
Siyah beyazlı futbolcu, oyun ritmini yakalamaya başladığını dile getirirken, "Geçmiş yıllarda kaybettiğim oyun ritmini burada yakalamaya başladım. %100'ümü vermeye çalışıyorum. Skor katkısı anlamında daha yapacağım çok şey var." dedi.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 11:31
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Kevin N'Koudou'dan Trabzonspor itirafı! "2 gündür..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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