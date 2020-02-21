Taraftar Ljajic’i istemedi
Yarın akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta "Sizce 10 numara pozisyonunda kim oynamalı?" anketi yapıldı.
10 numara pozisyonu için yeni bir rekabetin yaşandığı Beşiktaş'ta Ljajic ve Boateng bu mevkide görev alabilecek iki isim olarak ön plana çıkıyordu. duhuliye.com'un +yaptığı ankete 17 bin 199 okuyucu oy kullandı. Boateng oyların yüzde 63.99'unu alarak taraftarın bu pozisyonda görmek istediği isim olurken; Adem Ljajic'in oyları ise sadece yüzde 36'da kaldı.
- 21.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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