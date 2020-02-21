Taraftar Ljajic’i istemedi

10 numara pozisyonu için yeni bir rekabetin yaşandığı Beşiktaş'ta Ljajic ve Boateng bu mevkide görev alabilecek iki isim olarak ön plana çıkıyordu. duhuliye.com'un +yaptığı ankete 17 bin 199 okuyucu oy kullandı. Boateng oyların yüzde 63.99'unu alarak taraftarın bu pozisyonda görmek istediği isim olurken; Adem Ljajic'in oyları ise sadece yüzde 36'da kaldı.