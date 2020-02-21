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21 Şubat 2020, Cuma
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Taraftar Ljajic’i istemedi

Taraftar Ljajic’i istemedi

Yarın akşam sahasında 'u konuk edecek olan 'ta "Sizce pozisyonunda kim oynamalı?" anketi yapıldı.

pozisyonu için yeni bir rekabetin yaşandığı 'ta Ljajic ve bu mevkide görev alabilecek iki isim olarak ön plana çıkıyordu. duhuliye.com'un +yaptığı ankete 17 bin 199 okuyucu oy kullandı. Boateng oyların yüzde 63.99'unu alarak taraftarın bu pozisyonda görmek istediği isim olurken; Adem Ljajic'in oyları ise sadece yüzde 36'da kaldı.

  1. 21.2.2020
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