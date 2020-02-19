Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi ilk 11'e ayar! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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derbisi öncesi ilk 11'e ayar!

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi ilk 11'e ayar!

’in 23’üncü haftasında 'u konuk edecek , rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Beraberliği çok fazla düşünmeyen teknik direktör , tüm oyun planını hücum üzerine kurarken, rakibin kontrataklarına karşı da önlem almaya çalışıyor.

Önde baskı yaparak 'un sahasından çıkartılmamasını isteyen tecrübeli teknik adamın, kontralara karşı alacağı tedbirler ise Atiba'yı yeniden Elneny ile beraber orta ikilide görevlendirmek ve her iki kanatta değişiklikler yapmak olacak.

REBOCHO SOL BEKE, CANER ERKİN AÇIĞA
3 maç daha oynaması halinde zorunlu olarak 2.8 milyon Euro'ya satın alınacak olan ve bu yüzden, yönetim kararıyla oynatılmayan Rebecho'nun kulübü ile anlaşma aşamasına gelinmesi, Portekizli futbolcunun 11'e dönmesini sağlamış durumda. Sol kanadı ofansif olduğu kadar defansif anlamda da güçlü tutmak isteyen , karşısında Rebocho'yu sol bekte, Caner'i de sol açıkta kullanmayı düşünüyor.

LENS BU KEZ KANATTA
Tecrübeli teknik adamın Trabzon maçına yönelik yapacağı bir diğer değişiklik ise sağ kanatta olacak. Cezası biten 'ü yeniden sağ beke koyacak olan Yalçın'ın, Lens'i bu kez sağ önde oynatması çok kuvvetli bir ihtimal. Defansın ortasında ise yine Vida-Ruiz ikilisi görev yapacak. Kadronun geri kalanında değişiklik yapmayı düşünmeyen Sergen Yalçın, hücum hattının 10 numarasını Boateng, santrforunu da olarak belirlemiş durumda.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 15:29
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