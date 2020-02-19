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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Denizli sürprizi!

Denizli sürprizi!

Mircea Lucescu hamlesini tamamlayamayan 'ta yeni bir isim gündeme geldi. 2008-09'da Beşiktaş'ı ve ' nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran , siyah-beyazlılara geri dönebilir. yönetiminin, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istediği ifade edildi.

Mircea Lucescu hamlesini tamamlayamayan 'ta yeni bir isim gündeme geldi. 2008-09'da Beşiktaş'ı ve ' nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran , siyah-beyazlılara geri dönebilir. yönetiminin, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istediği ifade edildi.
  1. 19.2.2020
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