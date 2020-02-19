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19 Şubat 2020, Çarşamba
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175 bin TL’lik cezası

175 bin TL’lik PFDK cezası

(), Beşiktaş Kulübüne toplam 175 bin TL ceza verdi. Beşiktaş Kulübü, resmi ve hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL'lik para cezası alırken, Başkan ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, ayrıca 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Beşiktaş Kulübüne toplam 175 bin TL ceza verdi. Beşiktaş Kulübü, resmi ve hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL'lik para cezası alırken, Başkan ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı, ayrıca 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.
  1. 19.2.2020
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