Yalancı bahar bitti

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 2 maçlık galibiyet serisi Başakşehir deplasmanında sona erdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki hoca ile iyi bir çıkış yakalayıp Rize ve Gaziantep FK maçlarını zaferle bitirmişti. Dün ise ligin dişli ekiplerinden Başakşehir'e karşı sahaya çıkan Kara Kartal, rakibine oranla daha baskılı oynamasına rağmen evine eli boş döndü. Beşiktaş'ı yıkan gol eski yıldızı Demba Ba'dan geldi.



7 HAFTA SONRA!

Beşiktaş, özellikle ilk yarıda daha etkili oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. 50. dakikada ise Demba Ba'nın sayısıyla öne geçen Başakşehir skor avantajını korumayı başardı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte 36 puanda kalırken, maç fazlasıyla liderliğe yükselen Başakşehir'le puan farkı da 7'ye çıktı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, ligde 7 hafta sonra bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Kara Kartal, son olarak 15. haftadaki Yeni Malatyaspor mücadelesini golsüz bitirmişti (0-2).



ŞEHİTLER İÇİN PANKART

Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasında sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu- lacivertliler, İdlib'de devam eden operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklere ithafen, "Vatan Size Minnettar İdlib" yazılı pankartla seremonide yer aldı.



DOUGLAS VE REBOCHO YOK

Siyah-beyazlı takımda kritik mücadele öncesinde Rebocho ve Douglas kadroda yer bulamadı. Sergen Yalçın, Gökhan Gönül sarı kart cezalısı olmasına rağmen Douglas'ı kadroya almadı.. Diğer yandan yönetimin zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine 3 maç kalan Rebocho'nun opsiyonunu kullanmak istememesinden dolayı bu oyuncu, yine takıma giremedi.



YALNIZ BIRAKMADILAR

Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Kendileri için ayrılan tribünleri dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma bölümünde oyunculara tezahürat yapıp büyük destek oldular.