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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Yalancı bahar bitti

Yalancı bahar bitti

’ın gelişiyle iyi bir hava yakalayıp üst üste 2 maçını kazanan siyah beyazlılar, bu sezon ligdeki 8. yenilgisini aldı. Kartal’ı yıkan golü attı.

'ın 'deki 2 maçlık galibiyet serisi deplasmanında sona erdi. Teknik direktör ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına 'ı getiren siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki hoca ile iyi bir çıkış yakalayıp ve FK maçlarını zaferle bitirmişti. Dün ise ligin dişli ekiplerinden Başakşehir'e karşı sahaya çıkan , rakibine oranla daha baskılı oynamasına rağmen evine eli boş döndü. Beşiktaş'ı yıkan gol eski yıldızı 'dan geldi.

7 HAFTA SONRA!
Beşiktaş, özellikle ilk yarıda daha etkili oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı. 50. dakikada ise Demba Ba'nın sayısıyla öne geçen Başakşehir skor avantajını korumayı başardı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte 36 puanda kalırken, maç fazlasıyla liderliğe yükselen Başakşehir'le puan farkı da 7'ye çıktı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, ligde 7 hafta sonra bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Kara Kartal, son olarak 15. haftadaki mücadelesini golsüz bitirmişti (0-2).

ŞEHİTLER İÇİN PANKART
Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasında sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu- lacivertliler, İdlib'de devam eden operasyonlarda şehit düşen Mehmetçiklere ithafen, "Vatan Size Minnettar İdlib" yazılı pankartla seremonide yer aldı.

DOUGLAS VE REBOCHO YOK
Siyah-beyazlı takımda kritik mücadele öncesinde Rebocho ve Douglas kadroda yer bulamadı. Sergen Yalçın, sarı kart cezalısı olmasına rağmen Douglas'ı kadroya almadı.. Diğer yandan yönetimin zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesine 3 maç kalan Rebocho'nun opsiyonunu kullanmak istememesinden dolayı bu oyuncu, yine takıma giremedi.

YALNIZ BIRAKMADILAR
Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Kendileri için ayrılan tribünleri dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma bölümünde oyunculara tezahürat yapıp büyük destek oldular.

  1. 15.2.2020
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