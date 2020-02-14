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14 Şubat 2020, Cuma
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taleplerinin resmi belgeleri

TFF taleplerinin resmi belgeleri

 yönetimi, karşılaşmasında kural hatası olmadığına karar vermesinin ardından hareket geçti.

yönetimi, karşılaşmasında kural hatası olmadığına karar vermesinin ardından hareket geçti. Siyah-beyazlılar 'ye başvurarak, "acil şekilde" İFAB tavsiye görüşlerinin ve tavsiye raporunun kulübe gönderilmesini istedi. Yönetim, TFF'den Göztepe maçı kararı sonrası bazı taleplerde bulunmuş, bu talepleri resmi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı:

Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi,
IFAB'tangelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması,
MHK'nın TFF Yönetim Kuruluna tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması,
Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması,
VAR kayıtları ile ilgili bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi.

  1. 14.2.2020
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