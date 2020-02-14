TFF taleplerinin resmi belgeleri

Beşiktaş yönetimi, Göztepe karşılaşmasında kural hatası olmadığına karar vermesinin ardından hareket geçti. Siyah-beyazlılar TFF'ye başvurarak, "acil şekilde" İFAB tavsiye görüşlerinin ve MHK tavsiye raporunun kulübe gönderilmesini istedi. Yönetim, TFF'den Göztepe maçı kararı sonrası bazı taleplerde bulunmuş, bu talepleri resmi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı:

Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi,

IFAB'tangelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması,

MHK'nın TFF Yönetim Kuruluna tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması,

Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması,

VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulunda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi.