TFF taleplerinin resmi belgeleri
Beşiktaş yönetimi, Göztepe karşılaşmasında kural hatası olmadığına karar vermesinin ardından hareket geçti.
Beşiktaş yönetimi, Göztepe karşılaşmasında kural hatası olmadığına karar vermesinin ardından hareket geçti. Siyah-beyazlılar TFF'ye başvurarak, "acil şekilde" İFAB tavsiye görüşlerinin ve MHK tavsiye raporunun kulübe gönderilmesini istedi. Yönetim, TFF'den Göztepe maçı kararı sonrası bazı taleplerde bulunmuş, bu talepleri resmi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı:
Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi,
IFAB'tangelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması,
MHK'nın TFF Yönetim Kuruluna tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması,
Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan, 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması,
VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulunda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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