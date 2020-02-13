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13 Şubat 2020, Perşembe
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Yeni Kevin-Prince

Yeni 10 numara Kevin-Prince Boateng

Ganalı yıldız, maçındaki etkili performansı ve attığı golle bu hafta ilk 11’de sahaya çıkma şansını yakaladı. , 10 numarada Burak’a destek verecek.

Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 2 galibiyet alarak zirve için yeniden umutlanan 'ta tüm gözler maçına çevrildi. Beşiktaş Teknik Direktörü , kritik Başakşehir maçında galibiyet için çalışmalarını sürdürüyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının 11'de değişime gitmesi beklenirken 'in başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alması bekleniyor. 'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Boateng, siyah- beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurmuştu. Beşiktaş'ın 'de geçen hafta 'le oynadığı karşılaşmaya sonradan dahil olup şık bir gole imza atan Ganalı futbolcu, yarın deplasmanda oynanacak Başakşehir müsabakasında ilk 11'e geçmiş olacak.

ADEM LJAJIC'İN BÖLGESİNDE OYNAYACAK

İdman eksiğini kısa sürede kapatan ve hem takım arkadaşları hem de teknik ekiple çabucak kaynaşan 32 yaşındaki futbolcunun, temsilcisi karşısında hücum hattında 'ın arkasında görev yapacağı öğrenildi. Mücadeleye Ljajic'in bölgesinde mevkiinde başlayacak olan Boateng'in sahada kaldığı süre boyunca hem Burak Yılmaz'a pozisyon yaratıp hem de hücum hattında skor üretmeye çalışması bekleniyor. Yalçın'ın Ganalı yıldızı, "Kalitenin farkındayım. Ama senden sadece bir maçta değil, kalan tüm maçlarda aynı performansı bekliyorum. Bu camia senden çok şey bekliyor" diyerek motive ettiği öğrenildi.

  1. 13.2.2020
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