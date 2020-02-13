Yeni 10 numara Kevin-Prince Boateng

Ganalı yıldız, Gaziantep maçındaki etkili performansı ve attığı golle bu hafta ilk 11’de sahaya çıkma şansını yakaladı. Boateng, 10 numarada Burak’a destek verecek.
Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 2 galibiyet alarak zirve için yeniden umutlanan Beşiktaş'ta tüm gözler Başakşehir maçına çevrildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik Başakşehir maçında galibiyet için çalışmalarını sürdürüyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının 11'de değişime gitmesi beklenirken Boateng'in başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alması bekleniyor. Kara Kartal'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Boateng, siyah- beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurmuştu. Beşiktaş'ın Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep'le oynadığı karşılaşmaya sonradan dahil olup şık bir gole imza atan Ganalı futbolcu, yarın deplasmanda oynanacak Başakşehir müsabakasında ilk 11'e geçmiş olacak.
ADEM LJAJIC'İN BÖLGESİNDE OYNAYACAK
İdman eksiğini kısa sürede kapatan ve hem takım arkadaşları hem de teknik ekiple çabucak kaynaşan 32 yaşındaki futbolcunun, İstanbul temsilcisi karşısında hücum hattında Burak Yılmaz'ın arkasında görev yapacağı öğrenildi. Mücadeleye Ljajic'in bölgesinde 10 numara mevkiinde başlayacak olan Boateng'in sahada kaldığı süre boyunca hem Burak Yılmaz'a pozisyon yaratıp hem de hücum hattında skor üretmeye çalışması bekleniyor. Teknik direktör Yalçın'ın Ganalı yıldızı, "Kalitenin farkındayım. Ama senden sadece bir maçta değil, kalan tüm maçlarda aynı performansı bekliyorum. Bu camia senden çok şey bekliyor" diyerek motive ettiği öğrenildi.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Yeni 10 numara Kevin-Prince Boateng haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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