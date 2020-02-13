"Futbola dönüyorum"

Beşiktaş'ta akıl hocası olarak görev yapması istenen Mircea Lucescu sessizliğini bozdu. 75 yaşındaki futbol adamı, İtalyan basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüpte çalışacağının sinyallerini verdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştuğunu doğrulayan Luce, son bir görüşme yapacağını aktardı. Lucescu, "Muhtemelen futbola geri dönüyorum. Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Beşiktaş'a danışman olarak yardım edeceğim. Henüz resmi bir anlaşma yok. Son görüşmeden sonra netlik kazacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kulübü 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran Rumen çalıştırıcı, 4 Ağustos 2017'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmişti. Ay-yıldızlıları 11 Şubat 2019'a kadar çalıştıran Lucescu çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak kötü bir performans çizmişti. Ancak Rumen hoca, genç futbolculara şans vererek yeniden yapılanmaya çalışmıştı.