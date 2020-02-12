Kombine devir hakkı ‘10’ maça yükseltildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Kombine devir hakkı ‘10’ maça yükseltildi

Kombine devir hakkı ‘10’ maça yükseltildi

, tribünlerini doldurmak için yeni kararlar almaya devam ediyor.

, tribünlerini doldurmak için yeni kararlar almaya devam ediyor. Dün resmi siteden, "Kombinesi olan taraftarlarımızın 6 maçla sınırlı olan kombine devir hakkı, Trabzon ile oynayacak maçtan başlayarak 10 maça yükseltilmiştir" açıklamasını yaptı. Kalan maçlara gidemeyecek kombine sahiplerinin yerlerini diğer kart sahiplerine devretmelerinin önünü açtı.

  1. 12.2.2020
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