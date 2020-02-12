Kombine devir hakkı ‘10’ maça yükseltildi
Yönetim, Vodafone Park tribünlerini doldurmak için yeni kararlar almaya devam ediyor.
Yönetim, Vodafone Park tribünlerini doldurmak için yeni kararlar almaya devam ediyor. Dün resmi siteden, "Kombinesi olan taraftarlarımızın 6 maçla sınırlı olan kombine devir hakkı, Trabzon ile oynayacak maçtan başlayarak 10 maça yükseltilmiştir" açıklamasını yaptı. Kalan maçlara gidemeyecek kombine sahiplerinin yerlerini diğer kart sahiplerine devretmelerinin önünü açtı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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