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12 Şubat 2020, Çarşamba
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taktik çalıştı

Kara Kartal taktik çalıştı

Cuma günü ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.

Cuma günü ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Siyah-beyazlılar pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

  1. 12.2.2020
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