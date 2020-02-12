Kara Kartal taktik çalıştı
Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.
Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Siyah-beyazlılar pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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