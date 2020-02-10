Mircea Lucescu bugün İstanbul’da - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Mircea Lucescu bugün İstanbul’da

bugün ’da

Mircea Lucescu bugün İstanbul’da

Teknik direktörlük koltuğuna 'ı getiren 'ın sportif direktörlük için düşündüğü Rumen antrenör 'nun bugün 'da olacağı bildirildi.

'ta yönetim, futbolda üst akıl olarak düşündüğü Rumen antrenör Lucescu'yu, maçı için 'a davet etti.

Ancak Rumen hoca, 'ın Vodafone Park'taki ilk maçında rol çalmamak adına geliş tarihini biraz erteledi.

Bu tavrın, siyah-beyazlı yönetimin de çok hoşuna gittiği kaydedildi. 'nun bugün İstanbul'da olacağı bildirildi.

  1. 10.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mircea Lucescu bugün İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN