Ljajic ve Diaby göze giremedi
Oyuncuların gösterdiği reaksiyondan genelde memnun olan Sergen Yalçın'ın beklentisini karşılamayan futbolcuların başında Adem Ljajic ve Diaby geliyor.
Oyuncuların gösterdiği reaksiyondan genelde memnun olan Sergen Yalçın'ın beklentisini karşılamayan futbolcuların başında Adem Ljajic ve Diaby geliyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Ljajic'i maç sonrası eleştiren Sergen Yalçın'ın, Başakşehir mücadelesinde Boateng'i 11'e yazacağı bildirildi. Yine vasat kalan Diaby'nin yerine de Lens'in oynaması bekleniyor.
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