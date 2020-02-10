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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Ljajic ve göze giremedi

Ljajic ve Diaby göze giremedi

Oyuncuların gösterdiği reaksiyondan genelde memnun olan 'ın beklentisini karşılamayan futbolcuların başında ve geliyor.

Oyuncuların gösterdiği reaksiyondan genelde memnun olan 'ın beklentisini karşılamayan futbolcuların başında ve geliyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Ljajic'i maç sonrası eleştiren Sergen Yalçın'ın, mücadelesinde Boateng'i 11'e yazacağı bildirildi. Yine vasat kalan Diaby'nin yerine de Lens'in oynaması bekleniyor.

  1. 10.2.2020
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