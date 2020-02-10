Başkan Çebi’nin dirseği kırıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı. Başkanın, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yapılan açıklama şöyle: "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği sırada talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir."