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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Başkan Çebi’nin dirseği kırıldı

Başkan Çebi’nin dirseği kırıldı

 Başkanı 'nin dirseği kırıldı. Başkanın, 'nde yaşadığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Başkanı 'nin dirseği kırıldı. Başkanın, 'nde yaşadığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yapılan açıklama şöyle: "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği sırada talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir."

  1. 10.2.2020
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