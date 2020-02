Bütünleştik

Beşiktaş'ın başında çıktığı ikinci maçı da kazanmayı başaran teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü galibiyetle birlikte camianın bütünleştiğini dile getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Yavaş yavaş çocuklar kulübü toparlamaya çalışıyor. Güven sıkıntısı vardı, bugün Beşiktaş bütünleşti. Taraftar da takımın arkasında durdu ve destek verdi. Kredimiz olmadığını biliyoruz, fazla şey yapmayayım, her şey ortada. Kazanarak gitmeliyiz ve yarışta olmamız gerekiyor. Çünkü camianın büyüklüğü bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu. "Herkese destekten dolayı teşekkür ederim. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bugün itibariyle birlik ve beraberlik sağlandı. İnşallah böyle devam ederiz ve sonuçlar da iyi olur" sözleriyle devam eden siyah-beyazlı teknik adam "Zor maç, kolay maç bizim için fark etmez. Beşiktaş büyük bir camiadır ve her maçı kazanmak için oynar, başka bir şey için de oynamaz" ifadelerini kullandı.



HASRET SONA ERDİ

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, 14 yıl sonra Beşiktaş çatısı altında iç sahada bir karşılaşmaya çıktı. Son olarak 2005-2006 sezonunda Galatasaray derbisinde oyuna sonradan dahil olan Sergen Yalçın, sezon sonunda siyah-beyazlı ekipten ayrılmıştı. Daha sonra teknik direktör olarak birçok kez Beşiktaş'a rakip olan tecrübeli teknik adam, tam 5 bin 26 gün sonra bir iç saha maçında siyah-beyazlılar adına görev aldı. Yalçın için "Gururumuzsun Sergen Yalçın" pankartı açıldı.



Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk hava ve kar yağışına rağmen maça büyük ilgigösterdi. Siyah-beyazlılar, son düdükle birlikte takımı ve hocayı yine tribünlere çağırdı. Soyunma odasına giden Yalçın, geri döndü. Taraftarları selamladı.



BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş-Gaziantep maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'a uzun süre tezahüratta bulundu ve tribüne davet etti. Beşiktaş'ın başında ilk iç saha maçına çıkan Yalçın için tribünleri dolduran taraftarlar uzun süre tezahürat yaparken, maç öncesinde efsaneismi tribünlere çağırdılar. Yoğun destek sonrasında Caner Erkin maç öncesinde kenara gelerek hocasını sahaya davet etti ve Sergen Yalçın, takımla birlikte tribünlere gitti. Seremoni sırasında da "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın"yazılı pankart açıldı.



İÇIM KIPIR KIPIR

Yalçın, ayrıca şunları söyledi: "Uzun yıllar sonra buraya gelmek farklı duygular yaşatıyor. İnsanın içi kıpır kıpır oluyormuş. Sağa sola bakıyorum neredeyim diye. Yavaş yavaş alışacağız. Daha önce 6-7 zor şarttaki takımda çalıştım. Onun için değişimin nasıl olacağını biliyorum. Lucescu, çok sevdiğim bir isim. Gelecekse istediği her göreve gelebilir. Şu an şampiyonluğu konuşacak pozisyonda değiliz. Önümüzde zor bir 5 hafta var. Bu 5 haftadan çıkarsak o zaman konuşabiliriz."



RİZE'DE KAZANAN İLK 11'İ BOZMADI

Sergen Yalçın, geçen hafta Rizespor karşısında kazanan kadroyu bozmadı. Abdullah Avcı'nın ideal 11'ini sahaya süren ancak farklı sistemle oynayan Yalçın, Gaziantep FK karşısına da aynı 11'le çıktı. Elneny- Atiba ikilisi yerine ön liberoda sadece Elneny'ye şans veren Yalçın, Atiba'yı ise daha önde oynatarak kalabalık orta saha tercih etti. Yeni transfer oateng yedek başladı.