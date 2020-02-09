Azerbaycan yolunda
Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerinin milli takım teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi.
Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerinin milli takım teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi. Azeri basını, bu buluşmayı 'gizli sefer' manşetiyle duyurdu. Avcı, Azerbaycan'ın başına geçmesi durumunda Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcıya ödemekle yükümlü olduğu aylık 1 milyon TL'den kurtulmuş olacak.
- 9.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Azerbaycan yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.