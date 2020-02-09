Azerbaycan yolunda - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Azerbaycan yolunda

yolunda

Azerbaycan yolunda

yetkililerinin teknik direktörlüğü için ile görüşmek üzere 'ye geldiği belirtildi.

yetkililerinin teknik direktörlüğü için ile görüşmek üzere 'ye geldiği belirtildi. Azeri basını, bu buluşmayı 'gizli sefer' manşetiyle duyurdu. Avcı, Azerbaycan'ın başına geçmesi durumunda , deneyimli çalıştırıcıya ödemekle yükümlü olduğu aylık 1 milyon TL'den kurtulmuş olacak.
  1. 9.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Azerbaycan yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN