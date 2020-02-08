Beşiktaşlı Rebocho rest çekti: Önümü kesmeyin!
Beşiktaş'ın sezon başında Guingamp'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho'nun 7 maçta 45'er dakika daha oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu ise Fransız ekibinden zorluk çıkarmamalarını talep ettiği ifade edildi.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesindeki zorunlu opsiyon sorununu çözmeye çalıştığı Pedro Rebocho için Fransız temsilcisi Guingamp ile son kez görüşmeye hazırlanıyor.
25 yaşındaki sol bekin, 7 maçta daha 45'er dakika oynaması halinde 2.8 milyon Euro olan zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Sabah'ta yer alan habere göre Rebocho, menajeri aracılığıyla Fransız kulübüne "Oynamak ve performansımı yukarı çekmek istiyorum. Önümü kesmeyin, yardımcı olun" mesajını gönderdi.
- 08.02.2020
- "Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim?
- Ender Bilgin: Emre Akbaba milli takım için bir kazanım
- Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor
- Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Beşiktaşlı Rebocho rest çekti: Önümü kesmeyin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.