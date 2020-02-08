Beşiktaşlı Rebocho rest çekti: Önümü kesmeyin! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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Beşiktaşlı Rebocho rest çekti: Önümü kesmeyin!

Beşiktaşlı Rebocho rest çekti: Önümü kesmeyin!

'ın sezon başında Guingamp'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun 7 maçta 45'er dakika daha oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu ise Fransız ekibinden zorluk çıkarmamalarını talep ettiği ifade edildi.

  1. 08.02.2020
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