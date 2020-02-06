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06 Şubat 2020, Perşembe
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Mesut-Elneny bir araya geldi

Mesut-Elneny bir araya geldi

'ın orta saha oyuncusu , 'den eski takım arkadaşı ile bir araya geldi.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu , 'den eski takım arkadaşı ile bir araya geldi. İki yakın arkadaş uzun uzun sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Mesut "Seninle vakit geçirmek her zaman harika kardeşim" ifadelerini kullandı. , 1 yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny ile gelecek sezon da devam etmeyi planlıyor.

  1. 6.2.2020
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