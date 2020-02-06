Mesut-Elneny bir araya geldi
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil ile bir araya geldi.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil ile bir araya geldi. İki yakın arkadaş uzun uzun sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Mesut "Seninle vakit geçirmek her zaman harika kardeşim" ifadelerini kullandı. Kartal, 1 yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny ile gelecek sezon da devam etmeyi planlıyor.
- 6.2.2020
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! Galatasaray'ın gözdesi bedavaya geliyor
- Fenerbahçe transferde sınıfta kaldı! 600 milyon harcandı bir sol bek alınamadı
- Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!
- Alanya'da gerginlik! İki yıldız tartışma yaşadı (Alanyaspor - Galatasaray maçından kareler...)
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Mesut-Elneny bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.