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06 Şubat 2020, Perşembe
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düdük çalacak

Alper Ulusoy düdük çalacak

'de 'ın 'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu.

'de 'ın 'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. MHK, bu önemli mücadeleye 'u atadı. Yardımcılıklarını A. Saygın Ögel ve Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.
  1. 6.2.2020
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