Sergen Yalçın: Galatasaray şampiyon oluruz diyorsa biz de olabiliriz
Teknik patron Sergen Yalçın, “Rakibimiz G.Saray şampiyon oluruz diyorsa, biz de olabiliriz” diyerek siyah-beyazlı camiaya umut veriyor.
Beşiktaş'ta kimse şampiyonluktan bahsetmezken, teknik direktör Sergen Yalçın ise bu konuda hayli umutlu. Avrupa Kupalarına katılmanın "iyi", Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ise "çok iyi" başarı olarak görüleceğinin konuşulduğu siyah-beyazlılarda, teknik patron Sergen Yalçın ise "G.Saray şampiyon oluruz diyorsa, biz de olabiliriz" diyerek camiaya umut veriyor. "Önümüzdeki 4 hafta sezonunu kaderini çizecek" diyen Yalçın, Gaziantep, Başakşehir, Trabzon ve Alanya maçlarından çıkarılacak 12 puanın kendilerini yarışın içine sokacağını ifade etti.
G.SARAY MAÇI FARKLI OLACAKTIR
Sergen Yalçın, "Bu süreci 12 puanla kaparsak zaten sonrasında A.Gücü bize gelecek. 12 puanla A.Gücü karşısında çıkarsak kaybetmeyiz. TT Stadı'ndaki G.Saray maçı bambaşka bir havada oynanır. İlk yarıda bu takım 6'da 6 yaptı, yine yapabilir" iddiasında bulundu. Sergen'in bu umutlu hali yönetimin çalışma şevkini yerine getirirken, Türk futbolcuların Sergen'e olan saygısı yabancı oyuncuların da dikkatini çekti. Yerli oyuncular Sergen'in ne kadar üst düzey bir yıldız olduğunu sürekli anlatıyorlar.
BOATENG'LE YENİ SİSTEM
Kevin Prince Boateng'in gelmesiyle, teknik direktör Sergen Yalçın farklı bir oyun sistemi üzerinde çalışmaya başladı. İdmanlarda, G.Saray'da forma giyerken Burak Yılmaz'ı, Drogba'nın arkasında 9.5 numarada oynattığı gibi denemeye başlayan Sergen'e göre bu oyun sistemi sayesinde Ljajic de verimini artıracak.
- 5.2.2020
-
Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
Sergen Yalçın: Galatasaray şampiyon oluruz diyorsa biz de olabiliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.