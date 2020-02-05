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05 Şubat 2020, Çarşamba
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’u gönderdi

Karius’u gönderdi

'ın forveti , kulübün hesabından eğlenceli anlar yaşattı. oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi.

'ın forveti , kulübün hesabından eğlenceli anlar yaşattı. oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi. 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Loris 'u da takımdan gönderirken 'Karius ile yollarımızı ayırdık' dedi.
  1. 5.2.2020
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