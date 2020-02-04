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04 Şubat 2020, Salı
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Babacan ya da Akkan gelebilir

Babacan ya da Akkan gelebilir

'in, Başkan 'yle özellikle kaleci konusunda gelecek sezonun da değerlendirmelerini şimdiden yaptığı bildirildi.

'in, Başkan 'yle özellikle kaleci konusunda gelecek sezonun da değerlendirmelerini şimdiden yaptığı bildirildi. Sergen'in, Çebi'ye, "Atanımız ve tutanımız iyi olmalı. Karius'la olmaz. Yerli bir kaleci tercih ederim. Gökhan (Rizespor) ve Volkan () en iyi alternatifler" dediği bildirildi.
  1. 4.2.2020
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