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02 Şubat 2020, Pazar
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taraftarı kızdırdı

Karius taraftarı kızdırdı

'ın Alman file bekçisi, 'un attığı goldeki hatasıyla taraftarları çıldırdı. ; Skoda'nın attığı golde ceza sahasına yapılan ortada topa çıkmayarak hem Vida'nın topu uzaklaştırmasına engel oldu, hem de Rizespor'un skoru dengelemesine neden oldu.

'ın Alman file bekçisi, 'un attığı goldeki hatasıyla taraftarları çıldırdı. ; Skoda'nın attığı golde ceza sahasına yapılan ortada topa çıkmayarak hem Vida'nın topu uzaklaştırmasına engel oldu, hem de Rizespor'un skoru dengelemesine neden oldu.

  1. 2.2.2020
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