Karius taraftarı kızdırdı

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi, Rizespor'un attığı goldeki hatasıyla taraftarları çıldırdı. Karius; Skoda'nın attığı golde ceza sahasına yapılan ortada topa çıkmayarak hem Vida'nın topu uzaklaştırmasına engel oldu, hem de Rizespor'un skoru dengelemesine neden oldu.