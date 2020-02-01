Sergen Yalçın siftah yapıyor! İşte Beşiktaş'ın Rize maçı 11'i

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçını bugün yapacak.

Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak, yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Elneny, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugün görev alabilecek.

Göztepe maçında sarı kart gören Necip Uysal ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Lens ve Dorukhan'ın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

SON 6 MAÇTA 2 GALİBİYET!

Siyah-beyazlılar, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Bu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. Kara Kartal, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi.

Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

9 MÜCALEDE 20 GOL

Beşiktaş, geride kalan 9 resmi karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı. Son olarak kupada 24 Erzincanspor'u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Kara Kartal; sonraki oynadığı 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş, söz konusu 9 mücadelede toplam 20 gol yedi. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Oğuz, Abdullah, Aminu, Boldrin, Oğulcan, Skoda.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak.