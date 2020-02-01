CANLI | Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına gelen Sergen Yalçın ilk resmi maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkıyor. Son 6 haftada 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet... Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'da taraftarının önünde kayıp yaşamak istemiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N'Koudou, Burak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna maç öncesi İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete'nin davetine katıldı. Rizespor'un son haftalarda üst düzey oynadığını belirten Çebi önceliğin fair play olduğunu belirtirken yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile hava yakaladıklarını ifade etti.

SERGEN'DEN GENÇLİK OPERASYONU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alt yapıdan A takıma Macar doğumlu Türk futbolcu Almos'u kadroya aldı. Sergen Yalçın Alt yapıdan Mertcan, Kartal'ı da yedek kulübesine dahil etti