CANLI | Çaykur Rizespor - Beşiktaş
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Transferin son gününde dünyaca ünlü yıldız Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katarak taraftarına büyük bir hediye veren siyah beyazlılarda heyecan üst seviyede... Öte yandan Beşiktaş'ta çiçeği burnunda teknik direktör Sergen Yalçın, yeni takımıyla ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı! Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına gelen Sergen Yalçın ilk resmi maçına Çaykur Rizespor karşısında çıkıyor. Son 6 haftada 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet... Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'da taraftarının önünde kayıp yaşamak istemiyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N'Koudou, Burak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna maç öncesi İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete'nin davetine katıldı. Rizespor'un son haftalarda üst düzey oynadığını belirten Çebi önceliğin fair play olduğunu belirtirken yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile hava yakaladıklarını ifade etti.
SERGEN'DEN GENÇLİK OPERASYONU
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alt yapıdan A takıma Macar doğumlu Türk futbolcu Almos'u kadroya aldı. Sergen Yalçın Alt yapıdan Mertcan, Kartal'ı da yedek kulübesine dahil etti
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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