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01 Şubat 2020, Cumartesi
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CANLI | Çaykur Rizespor - Beşiktaş

'in 20. haftasında ve , Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Transferin son gününde dünyaca ünlü yıldız Kevin Prince Boateng'i kadrosuna katarak taraftarına büyük bir hediye veren siyah beyazlılarda heyecan üst seviyede... Öte yandan Beşiktaş'ta çiçeği burnunda teknik direktör , yeni takımıyla ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı! Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'ta 'nın ardından takımın başına gelen ilk resmi maçına karşısında çıkıyor. Son 6 haftada 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet... Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor'da taraftarının önünde kayıp yaşamak istemiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N'Koudou, Burak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna maç öncesi İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete'nin davetine katıldı. Rizespor'un son haftalarda üst düzey oynadığını belirten Çebi önceliğin fair play olduğunu belirtirken yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile hava yakaladıklarını ifade etti.

SERGEN'DEN GENÇLİK OPERASYONU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alt yapıdan A takıma Macar doğumlu Türk futbolcu Almos'u kadroya aldı. Sergen Yalçın Alt yapıdan Mertcan, Kartal'ı da yedek kulübesine dahil etti

  1. 1.2.2020
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