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31 Ocak 2020, Cuma
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SON DAKİKA: 'tan transferin son gününde bombası!

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan transferin son gününde Kevin Prince Boateng bombası!

Ara döneminin bitimine saatler kala bombayı patlatıyor... Siyah beyazlılar, son olarak Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek camiada bütünlüğü sağlarken, genç teknik direktöre dünyaca ünlü yıldızı hediye etmeye hazırlanıyor! Buna göre Beşiktaş, daha önce Barcelona ve Milan'da da forma giyen 'i transfer etmeye çok yaklaştı! İşte detaylar.... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

, dev operasyonunun sonuna geldi... Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a dünya yıldızını hediye etmenin planlarını yapıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi Fiorentina'da bulunan dünyaca ünlü yıldız 'in transferinde sona yaklaştı!

DETAYLAR BİRAZDAN...

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 14:15
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