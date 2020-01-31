SON DAKİKA: Beşiktaş'tan transferin son gününde Kevin Prince Boateng bombası!
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Beşiktaş bombayı patlatıyor... Siyah beyazlılar, son olarak Sergen Yalçın'ı takımın başına getirerek camiada bütünlüğü sağlarken, genç teknik direktöre dünyaca ünlü yıldızı hediye etmeye hazırlanıyor! Buna göre Beşiktaş, daha önce Barcelona ve Milan'da da forma giyen Kevin Prince Boateng'i transfer etmeye çok yaklaştı! İşte detaylar.... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, dev transfer operasyonunun sonuna geldi... Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a dünya yıldızını hediye etmenin planlarını yapıyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi Fiorentina'da bulunan dünyaca ünlü yıldız Kevin Prince Boateng'in transferinde sona yaklaştı!
DETAYLAR BİRAZDAN...
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 14:15
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
- Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...
- Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
- Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
- Mbaye Diagne'de büyük tehlike! Meğer 1 ay önce...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan transferin son gününde Kevin Prince Boateng bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.