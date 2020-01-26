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26 Ocak 2020, Pazar
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Son dakika: 'a şoku!

Son dakika: Beşiktaş'a Gökhan Gönül şoku!

Süper Lig'in 19. haftasında oynanılacak - karşılaşması öncesinde siyah beyazlılara kötü haber geldi. Buna göre yıldız futbolcu 'ün mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi!

, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir temsilcisi ile karşı karşı karşıya gelecek. Son olarak Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yaralarını sarmak için puan veya puanlara kazanmak isteyen siyah beyazlılara kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Gönül, geçirdiği faranjit rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

DETAYLAR BİRAZDAN...

  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 14:09
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