Son dakika: Beşiktaş'a Gökhan Gönül şoku!
Süper Lig'in 19. haftasında oynanılacak Göztepe - Beşiktaş karşılaşması öncesinde siyah beyazlılara kötü haber geldi. Buna göre yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi!
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşı karşıya gelecek. Son olarak Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yaralarını sarmak için puan veya puanlara kazanmak isteyen siyah beyazlılara kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Gönül, geçirdiği faranjit rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 14:09
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Son dakika: Beşiktaş'a Gökhan Gönül şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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