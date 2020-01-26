Son dakika: Beşiktaş'a Gökhan Gönül şoku!

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşı karşıya gelecek. Son olarak Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yaralarını sarmak için puan veya puanlara kazanmak isteyen siyah beyazlılara kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın yıldız ismi Gökhan Gönül, geçirdiği faranjit rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

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