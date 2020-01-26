Beşiktaş kafilesi dün öğlede sonra İzmir'e giderken, siyah-beyazlıları az sayıda taraftar karşıladı. Bazı futbolseverler kaleci Karius'u protesto etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi.