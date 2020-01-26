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26 Ocak 2020, Pazar
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home Karius

Go home Karius

 kafilesi dün öğlede sonra 'e giderken, siyah-beyazlıları az sayıda taraftar karşıladı.

kafilesi dün öğlede sonra 'e giderken, siyah-beyazlıları az sayıda taraftar karşıladı. Bazı futbolseverler kaleci Karius'u etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, " home Karius" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi.

  1. 26.1.2020
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