Go home Karius
Beşiktaş kafilesi dün öğlede sonra İzmir'e giderken, siyah-beyazlıları az sayıda taraftar karşıladı.
Beşiktaş kafilesi dün öğlede sonra İzmir'e giderken, siyah-beyazlıları az sayıda taraftar karşıladı. Bazı futbolseverler kaleci Karius'u protesto etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius'u yuhalayarak, "Go home Karius" tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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