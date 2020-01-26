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26 Ocak 2020, Pazar
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’ı birlikte kurtaracağız’

‘Beşiktaş’ı birlikte kurtaracağız’

Başkan , sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda gördüklerini ve yeni ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını söyledi.

Başkan , sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda gördüklerini ve yeni ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını söyledi. maçı için geldikleri 'de restoran açılışına katılan Çebi, Türk futbolunun ekonomik anlamda iyi olmadığını ve bundan kendilerinin de nasibini aldığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Sportif başarı ekonomi ile paralel yürüyor. Hep birlikte olmak zorundayız. 'ı beraber kurtaracağız, birlik ve beraberlik yoksa sonuç da sıfır oluyor."

  1. 26.1.2020
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